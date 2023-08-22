В Миассе УАЗ насмерть сбил пожилую женщину на «зебре»

Полицейские проверяют водителя «буханки»

В Миассе утром во вторник, 22 августа, произошла смертельная авария, которая унесла жизнь пожилой женщины. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, водитель УАЗа сбил пешехода прямо на «зебре». Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и сообщают предварительные данные по этой аварии.

ДТП случилось в 10:35 у дома № 3 на проспекте Макеева. «Буханка», за рулем которой находился 43-летний мужчина, наехала на 82-летнюю женщину-пешехода. Известно, что бабушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Удар был такой силы, что пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту.

Отметим, что в минувшие выходные на трассе в Башкирии насмерть разбились четверо жителей Челябинской области. Возле Уфы женщина на «Гранте» уснула за рулем и выехала на полосу встречного движения, где в этот момент ехала грузовая «Газель». В итоге погибли все, кто ехал в отечественной легковушке.