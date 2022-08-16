В Миассе у девушки началась анафилаксия после укуса насекомого

Пострадавшую из леса эвакуировали спасатели

Две жительницы Москвы гуляли по лесу в Миассе, и в какой-то момент одну из них укусило насекомое. Через несколько минут у девушки началась анафилаксия — аллергическая реакция организма на укус, при котором стремительно развиваются слабость, головокружение и затруднение дыхания. Об этом сегодня, 16 августа, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Через две минуты после поступления сообщения о ЧП на помощь пострадавшей выехала дежурная смена Миасского отряда областной ПСС.

«Обнаружить москвичек удалось в ходе обследования подходящей по описанию местности, в двух километрах от жилых районов Миасса. Задыхающуюся девушку на носилках эвакуировали к машине скорой помощи. Медикам удалось спасти пострадавшую», — рассказали в областной ПСС.