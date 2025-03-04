В Миассе суд взыскал с администрации 250 тысяч рублей после травмирования семилетней девочки на горке

Ребенку срезало фалангу пальца

По ходатайству прокурора суд взыскал с администрации Миасса 250 тысяч рублей в пользу родителей девочки, пострадавшей на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе суда.



ЧП случилось в апреле 2023 года. На внеплановый больничный Полину прямиком отправили с детской площадки. Малышка решила прокатиться с горки. Она оказалась деформирована. Лист металла выгнулся, стал острым и буквально срезал малышке палец.

Решение суда вступило в законную силу. Также родители девочки могут потребовать материальную компенсацию за протезирование.