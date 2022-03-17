В Миассе столкнулись грузовик и легковушка

Обошлось без пострадавших

Рядом с домом № 13/37 по Тургоякскому шоссе в Миассе 47-летний водитель «Урала» буксировал на жесткой сцепке большегруз «Скания». Внезапно сцепка оборвалась и фура задним ходом выехала на проезжую часть. Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в ОГИБДД по городу.

Авария случилась накануне днем.

«В результате произвольного отката задним ходом „Скания“ столкнулся с „Ладой-Веста“ под управлением 27-летнего водителя», — рассказали в ОГИБДД.

После этого большегруз врезался в бетонное ограждение.

Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.