В Миассе спасатели взломали двери, чтобы изъять у матери четырехмесячного младенца

Спецслужбы вызвали соседи, устав от крика малыша

В Миассе сотрудникам МЧС пришлось взломать двери квартиры, в которой несколько часов подряд плакал младенец, сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Спасателей вызвали в жилой дом на улице Жукова уже в 12-м часу ночи. Соседи жаловались, что в квартире который час кричит младенец. На место приехали соцработники, но двери им никто не открыл. В итоге двери взломали, ребенка изъяли.

«Мать малыша находилась в квартире, но какой-то реакции на происходящее от нее не дождались», — рассказывают в пресс-службе.

Известно также, что мать и раньше игнорировала интересы ребенка, занимаясь решением личных проблем.

Младенец передан представителям органов опеки. Его дальнейшая судьба решается.