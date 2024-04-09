В одной из квартир по улице Ильмен-Тау в Миассе женщина застряла под завалами вещей, мусора и оконных стекол. Пострадавшая кричала так, что соседи вызвали экстренные службы, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
«Жилье до потолка было заполнено вещами, запасами, строительными материалами. Пострадавшую обнаружили в коридорчике напротив туалета. Женщина не могла назвать имени, возраста», — рассказали в региональной ПСС.
Разобрав завалы, спасатели передали пенсионерку медикам.
По данным ИА «Первое областное», у женщины есть сын, который работает дворником, но в момент ЧП его не было в квартире.