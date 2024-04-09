В Миассе спасатели вытащили пожилую женщину из‑под завалов вещей в квартире

На пострадавшую упало несколько листов оконного стекла

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В одной из квартир по улице Ильмен-Тау в Миассе женщина застряла под завалами вещей, мусора и оконных стекол. Пострадавшая кричала так, что соседи вызвали экстренные службы, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Жилье до потолка было заполнено вещами, запасами, строительными материалами. Пострадавшую обнаружили в коридорчике напротив туалета. Женщина не могла назвать имени, возраста», — рассказали в региональной ПСС.

Разобрав завалы, спасатели передали пенсионерку медикам.

По данным ИА «Первое областное», у женщины есть сын, который работает дворником, но в момент ЧП его не было в квартире.