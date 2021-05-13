В Миассе спасатели вынесли из дома мужчину с тяжелым ранением

В здании не работал лифт

Миасские спасатели на мягких носилках вынесли мужчину со сложным ранением из квартиры, расположенной на 8 этаже. Медики не смогли доставить пострадавшего к машине из-за неработающего лифта. Об этом сегодня, 13 мая, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательного отряда Челябинской области.

Врачи «скорой» оказали первую помощь пострадавшему, однако не смогли спустить его вниз из-за тесных коридоров общежития и узких лестничных пролетов. Кроме того, в здании не работал лифт.

Медики вызвали спасателей Миасского отряда областной ПСС. Специалисты транспортировали пострадавшего на мягких носилках к машине скорой помощи.

Как ранее писал наш сайт, областные спасатели в Магнитогорске транспортировали в карету скорой медицинской помощи пациента весом более 200 килограммов.