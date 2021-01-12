В Миассе спасатели обнаружили тело мужчины в квартире

Пенсионер не выходил на связь неделю

В Миассе спасатели обнаружили тело пожилого мужчины, вскрыв дверь квартиры по улице Амурской. Причиной вмешательства стала просьба родственников — пенсионер не выходил на связь почти неделю.

«Хозяин жилища, 1951 года рождения, не отвечал на звонки и стук в дверь. В присутствии сотрудников полиции и родственников спасатели срезали решетку с окна и попали в квартиру через окно», — рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Труп мужчины обнаружили на кухне. Причины смерти устанавливаются.