В Миассе сотрудников предприятия выгоняют из здания новые собственники

Также они предлагают работникам уволиться по собственному желанию

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В редакцию Первого областного информагенства обратился один из сотрудников миасского предприятия ООО «Брик». Его не пускают к рабочему месту, объясняя тем, что помещение теперь принадлежит новому собственнику.

Начальник склада заготовок ООО «Брик» Василий Брехов прислал нам видеозапись того, как 16 февраля 2021 года не смог приступить к своим рабочим обязанностям — его не пустил сотрудник Росгвардии и просил предъявить пропуск. Спустя некоторое время в диалог с мужчиной вступил человек, который представился новым собственником. Он сообщил, что сделал запрос начальнику отдела кадров ООО «Брик» о предоставлении списка сотрудников для выдачи им доступа к рабочему месту, чтобы забрать вещи.

«По адресу Привокзальная, 17 находится банкротящееся предприятие ЗАО „Аксиома 1“, у которой ООО „Брик“ арендует помещения. Новый собственник заявляет, что были торги и теперь здание принадлежит компании „Кедр-Автомотив“. Работникам нашей компании предлагают трудоустроится в новой фирме, а руководство не пускают вообще», — рассказал сотрудник ООО «Брик».

Новый собственник подчеркнул, что готов отдать имущество компании «Брик» при предъявлении документов на право владения им.

Имущество же банкротящейся «Аксиомы» находится в аренде у «Брика», а конкурсный управляющий Денис Бабкин был дисквалифицирован и отстранен от работы на 6 месяцев, начиная с января этого года.

В заявлении директора ООО «Брик» Елены Бреховой указано, что, несмотря на дисквалификацию, конкурсный управляющий заключил договор купли-продажи имущества «Аксиомы» с ООО «Кедр-Автомотив» на сумму 47 миллионов рублей, однако денег на счет не поступало.

В Росгвардии сообщили, что в ближайшее время подготовят комментарий с объяснением ситуации.

Напомним, по данным сотрудников, в понедельник в офис компании «Брик», специализирующейся на производстве автогидравлики для автомобилей ВАЗ, ворвались люди, назвались новыми собственниками и заставляли работников подписать заявления на увольнение по собственному желанию.

В ГУ МВД Челябинской области рассказали, что заявление принято, проводится проверка.