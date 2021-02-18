В Миассе сотрудников фирмы не пускают к рабочим местам

Они обратились в полицию и прокуратуру

Работники компании «БРиК» направили заявление в отдел полиции «Южный» ОМВД по Миассу по факту проникновения в офис группы людей, представившихся новыми собственниками. Информацию о поступлении заявления Первому областному информагентству подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным сотрудников, в понедельник в офис компании «БРиК», специализирующейся на производстве автогидравлики для автомобилей ВАЗ, ворвались люди, назвались новыми собственниками и заставляли работников подписать заявления на увольнение по собственному желанию. Затем им предложили оформить трудовые отношения с новым юрлицом. Коллектив рассказывает, что до настоящего момента не может вернуться к своим обязанностям, поскольку рабочие места оккупированы.

«Заявление только поступило. Проводится проверка. Выводы пока сделать невозможно», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Работники предприятия связываю захват со смертью владельца «БРиК» Геннадия Брехова. Именно тогда, по данным сотрудников, начались конфликты с фирмой-конкурентом «Кедр», которая и ворвалась в здание.