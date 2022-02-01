В Миассе сотрудника банка осудили за кражу денег со счетов клиентов

Мужчина входил в личные кабинеты потерпевших и переводил средства

Миасский городской суд вынес приговор в отношении 21-летнего сотрудника АО «Почта Банк». Он признан виновным в хищении денег клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что молодой человек работал финансовым экспертом в банке и заключал с клиентами кредитные договоры. Парень узнавал от потерпевших коды подтверждений для перевода денег. Входил в их личные кабинеты «мобильного банка» и переводил деньги на другие счета, в том числе на свой. Жертвами кражи стали два клиента. Ущерб составил около 10 тысяч рублей каждому. В отношении работника банка было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

«Виновному было назначено наказание в виде штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в суде.

Подсудимый раскаялся, признал вину и возместил ущерб потерпевшим.

Как ранее сообщал наш сайт, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника банка. Его подозревают в разглашении сведений клиентов.