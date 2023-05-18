В Миассе сотрудник предприятия угнал грузовик, чтобы добраться до дома

Мужчина приехал на Южный Урал для работы вахтой

Сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в угоне служебного грузовика Iveco в Миассе. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В отдел МВД России по Миассу обратился 40-летний местный житель. Он пояснил, что припарковал служебную машину возле дома по улице Академика Павлова, а наутро не обнаружил ее на месте.

Похищенное авто оперативники нашли в промзоне города. По подозрению в угоне задержали жителя Республики Башкортостан. Мужчина приехал в Миасс для работы вахтой и решил добраться до места проживания на машине.

«Разбив окно, он проник в салон и нашел запасной ключ. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в региональном полицейском главке.