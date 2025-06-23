В Миассе сотрудник ГИБДД получил девять лет колонии за взятки

Капитан полиции брал деньги за сдачу экзамена по вождению и сам попался на взятке

В Миассе к длительному сроку лишения свободы приговорен бывший сотрудник ГИБДД, признанный виновным в получении взяток, сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области.



«Следствием установлено, что с 2020 по 2023 год осужденный систематически оказывал содействие лицам, которые не могли сдать экзамен по вождению. За вознаграждение в размере от 15 до 70 тысяч рублей он принимал экзамен по заранее известному кандидату маршруту, а также игнорировал допускаемые ошибки», — рассказывают в пресс-службе.

Кроме того, однажды сотрудник ГИБДД уладил за 30 тысяч рублей проблему своего знакомого, которого остановили пьяным за рулем.

Все эти случи стали достоянием сотрудников ФСБ и СК. На мужчину завели уголовное дело. Следствию удалось доказать его вину по 30 эпизодам получения взятки и по одному эпизоду подстрекательства и пособничества к даче взятки должностному лицу. Установлено также, что деньги были потрачены на покупку автомобиля LEXUS.

Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 2 млн рублей. Также ему на пять лет запретили работать в правоохранительных органах и лишили звания «капитан полиции».