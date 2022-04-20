В Миассе соседские собаки напали на школьников

К хозяину животных наведается полиция

В Миассе накануне по пути в школу дети столкнулись с собаками, которые выбежали из одного из домов по улице Трактовой. Пострадали двое школьников — второклассник и девятиклассник. Об этом рассказала местная жительница в соцсети. Произошедшее ИА «Первое областное» прокомментировали в полиции.

«Кидались эти собаки на всех, время было 7:30, и пострадало два ребенка. Обратились в больницу, написали заявление в полицию. Но к виновнику в течение дня так никто и не приехал, ответа, как нам завтра вести детей и самим идти на работу, нам никто не дал», — сообщила в соцсети местная жительница Наталья Копанцева.

В полиции факт произошедшего подтвердили и рассказали, что с хозяином животных проведут профилактическую беседу.

«Полицейские опросили заявительницу и хозяина домашнего животного. Собираются материалы для принятия процессуального решения. Ситуация на контроле в службе участковых уполномоченных полиции. В ближайшее время с владельцем собак проведут профилактическую работу — напомнят о правилах содержания и выгула домашних животных», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, в феврале в Коркино пятиклассницу по пути в школу возле мусорных баков настигла стая псов. Собаки напали на ребенка и сорвали кожу с головы. Через несколько дней в Усть-Катаве бездомная собака укусила девочку за руку. После в Магнитогорске на четырехлетнего ребенка напало бродячее животное. В начале марта в поселке Буранном Агаповского района собака покусала 10-летнюю девочку.