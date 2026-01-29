В Миассе снесли нелегальное кафе после штрафа 50 тысяч рублей

Землю арендовали под металлолом, но построили там общепит

В Миассе компания по приему металлолома самовольно построила на арендованной земле нелегальное кафе. Суд обязал все снести, а после штрафа 50 тысяч рублей владельцы сами демонтировали постройку, сообщает пресс-служба управления ФССП по Челябинской области.

Фирме удалось нарушить закон, потому что договор аренды на участок давно истек, а разрешения на строительство у компании не было. Но это не помешало им построить сразу два бокса — на 422,5 кв. метра и еще один на 3,2 кв. метра. К тому же, изначально аренда не предполагала строительство кафе.

Мэрия обратилась в Арбитражный суд, который обязал владельцев снести самовольную постройку. Поскольку фирма не спешила выполнять решение, судебные приставы выписали компании штраф.

Только тогда компания разобрала здание, очистила территорию и официально вернула ее городским властям.

