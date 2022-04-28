В Миассе сильным ветром сдуло остановку

Происшествие произошло в северной части города

Накануне вечером, 27 апреля, в северной части Миасса резко усилившийся ветер снес остановочный павильон. Видеозаписями и фотографиями жители города делились в социальных сетях.

Происшествие произошло в Машгородке возле стадиона «Стадион». Кроме покореженной остановки, ветер поломал деревья в разных частях города. Ветки падали на проезжую часть. Также, по сообщениям в соцсетях, у одного частного дома сорвало крышу, а с участка унесло теплицу. Во время штормового ветра горожане жаловались и на пыль, которую поднял ураган.