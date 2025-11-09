В Миассе школьник жестоко избил сверстника

СК начал доследственную проверку по статье «Халатность»

В Миассе 13-летний ученик одной из гимназий жестоко избил своего сверстника. Пострадавшего увезли в больницу. В региональном следственном управлении СК начали доследственную проверку по статье 293 УК РФ «Халатность», сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что подросток завалил мальчика на землю и бил руками и ногами прямо на территории гимназии. Его друзья снимали происходящее на телефон.

«Организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие случившемуся. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в ведомстве.