В Миассе школьник застрял на дереве

Понадобилась помощь спасателей

В одном из миасских дворов подросток спускался с дерева и застрял в раздвоенном стволе. На место прибыли спасатели, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Друзья пострадавшего не смогли помочь товарищу самостоятельно, но сразу вызвали спасателей.

«Сотрудники дежурной смены эвакуировали школьника с дерева. Телесных повреждений он не получил», — рассказали в областной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, в челябинском поселке Аэропорт шестилетняя девочка засунула руку в соковыжималку и не смогла вытащить ее. Родители обратились в ЕДДС-112.