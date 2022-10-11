В одном из миасских дворов подросток спускался с дерева и застрял в раздвоенном стволе. На место прибыли спасатели, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Друзья пострадавшего не смогли помочь товарищу самостоятельно, но сразу вызвали спасателей.
«Сотрудники дежурной смены эвакуировали школьника с дерева. Телесных повреждений он не получил», — рассказали в областной ПСС.
Как ранее сообщал наш сайт, в челябинском поселке Аэропорт шестилетняя девочка засунула руку в соковыжималку и не смогла вытащить ее. Родители обратились в ЕДДС-112.