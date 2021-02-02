В Миассе школьник попал под колеса иномарки

Ребенку оказали медицинскую помощь

В Миассе утром 2 февраля произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. В обоих случаях дети шли без сопровождения взрослых.

«В 07:25 в районе дома 9 по улице Романенко водитель, 1961 года рождения, управляя автомобилем „Иран Ходро Самант“, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте в зоне видимости пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Миассу.

Травмы получил восьмилетний ребенок, ему оказали медицинскую помощь.

Еще одно ДТП произошло в 07:40 в районе дома 161А по улице 8 Марта. Двадцатилетний водитель «Митсубиси Лансер» совершил наезд на 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть по зебре на зеленый сигнал светофора. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.