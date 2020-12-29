В Миассе сгорел двухэтажный деревянный дом

Пожарных на место ЧП вызвал случайный очевидец

В ночь на 29 декабря в Миассе Челябинской области вспыхнул деревянный дом. Если бы не бдительность местного жителя, который вовремя вызвал пожарных, пламя могло перекинуться на соседние дома. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

ЧП произошло около полуночи в садовом товариществе «Смородинка-2». По словам очевидца, он проезжал мимо, когда увидел полностью охваченный огнем деревянный двухэтажный дом. На сообщение о возгорании отреагировали два пожарных расчета и незамедлительно отправились на место происшествия.

«К сожалению, спасти строение не удалось, но пожарные не допустили распространения возгорания на соседние строения. Пострадавших нет»,— сообщили в пресс-службе гарнизона.

Причины пожара устанавливают сотрудники отделения дознания.