В Миассе садоводов эвакуировали с участков из-за утечки аммиака

Пары вещества вырвались из баллонов

В миасском СНТ «Строитель-2» женщина увидела белое облако газа на соседнем участке и в приступе удушья успела вызвать экстренные службы. Об этом сегодня, 15 мая, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Пострадавшую госпитализировали с признаками отравления, садоводов эвакуировали с участков.

«Спасатели приступили к ликвидации утечки аммиака — именно этот газ стал источником угрозы здоровью очевидцев ЧП. Выяснилось, что хозяева участка пытались разобрать несколько старых газовых баллонов. Утечка ликвидирована», — рассказали в областной ПСС.