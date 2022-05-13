В Миассе с бизнесмена взыскали 500 тысяч рублей за травму 6‑летнего ребенка на качели

Мальчик упал и сломал голень

Миасский городской суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда 6-летнему мальчику. Об этом сегодня, 13 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ЧП случилось в ноябре 2019 года. Дошкольник качался на качели, в какой-то момент на конструкции оборвалось крепление — мальчик упал. Пострадавший получил закрытый перелом большеберцовой кости левой голени и перенес несколько хирургических операций.

В ходе экспертизы выяснилось, что соединение металлической скобы подвеса сиденья и поперечного деревянного бруса недостаточно прочно прикреплено шурупами-саморезами.

В интересах несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с иском о возмещении причиненного морального вреда предпринимателем из Златоуста, который занимался поставкой и установкой качели.

«Решением Миасского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены, с индивидуального предпринимателя взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как ранее сообщал наш сайт, Ленинский районный суд Челябинска рассмотрел гражданский иск родителей 12-летнего ребенка, который сломал челюсть на батуте. Индивидуальный предприниматель должен компенсировать моральный вред.