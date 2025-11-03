В Миассе рецидивист убил соседа за пользование его стиральной машиной

Мужчина попытался скрыться, но был оперативно задержан

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Миассе заключили под стражу ранее судимого 39-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смертельных травм соседу по общежитию. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Предварительно, конфликт между мужчиной и его 45-летним соседом произошел из-за стиральной машинки: пострадавший отказался платить нападавшему за пользование его техникой. Словесная перепалка переросла в драку, в результате нападавший нанес мужчине множество травм. От закрытой черепно-мозговой травмы он скончался до прибытия медиков.

Полицейские задержали подозреваемого менее чем за два часа: он пытался спрятаться у своей знакомой. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а его одежда была испачкана кровью.

В отношении миасца возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Следователи СУ СК России по региону выяснили, что ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление. Он арестован. Расследование продолжается.