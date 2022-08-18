В Миассе рецидивист на авто пытался скрыться от экипажа ДПС

Нарушитель проигнорировал требование госавтоинспектора об остановке

В Миассе 36-летний водитель автомобиля «Форд-Мондео» спровоцировал погоню экипажа ДПС. На одном из перекрестков гонщик столкнулся с патрульной машиной, сообщили сегодня, 18 августа, в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Один из сотрудников полиции в момент столкновения успел схватиться за дверь «Форда» и попытался блокировать движение, однако нарушителя это не остановило, и он прокатил госавтоинспектора, держащегося за машину. С места происшествия мужчине удалось скрыться, однако позже он был задержан. Нарушителем оказался ранее неоднократно судимый житель Челябинска. В отношении него составлено несколько административных протоколов. В том числе и за управление авто без водительского удостоверения.

«Кроме того, в действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость)», — сообщили в региональном полицейском главке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.