29 декабря в Миассе 11-летний мальчик пострадал от взрыва петарды. Она взорвалась у ребенка в руке. Пострадавшего госпитализировали и экстренно прооперировали. Информацию корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.
Полиция установила, что пиротехнику родители купили для празднования Нового года. Семья у мальчика благополучна; специалисты проводят проверку. Административное дело не заведено.
МЧС напоминает, что при запуске петард и фейерверков необходимо следовать технике безопасности.
Инструкцию по выбору качественных фейерверков и основные правила пожарной безопасности читайте в материале Первого областного информагентства.