В Миассе ребенок попал в больницу после взрыва петарды

Мальчику потребовалась операция

29 декабря в Миассе 11-летний мальчик пострадал от взрыва петарды. Она взорвалась у ребенка в руке. Пострадавшего госпитализировали и экстренно прооперировали. Информацию корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.



Полиция установила, что пиротехнику родители купили для празднования Нового года. Семья у мальчика благополучна; специалисты проводят проверку. Административное дело не заведено.

МЧС напоминает, что при запуске петард и фейерверков необходимо следовать технике безопасности.

Инструкцию по выбору качественных фейерверков и основные правила пожарной безопасности читайте в материале Первого областного информагентства.