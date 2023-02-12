В Миассе разыскивают ушедшего из дома 15-летнего подростка

Мальчик был одет в серую шапку и сине-черную куртку

В Миассе Челябинской области полицейские разыскивают ушедшего из дома 15-летнего Кирилла Лузина. Ориентировку опубликовали сегодня, 11 февраля, на странице отдела МВД России по Миассу в социальной сети «ВКонтакте».

Подросток ушел из дома в сине-черной куртке, серой шапке, темно-спортивных штанах и черных ботинках-берцах.

Приметы юноши: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, короткая стрижка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Кирилла, просят обращаться по телефонам дежурной части: 8 (3513) 299-402, 299-403.

Обновлено в 12:24: подросток найден, с ним все в порядке.