В Миассе разыскивают поджигателя леса

Мужчина на мотоцикле подозревается в совершении пяти поджогов

В Миассе Челябинской области разыскивают мужчину, который подозревается в поджоге городского леса. Местные жители успели запечатлеть злоумышленника. Подробнее рассказали в пресс-службе Главного управления лесами Челябинской области.

«Первого мая на территории Миасского лесничества было зафиксировано пять очагов возгорания. Предположительный нарушитель на кроссовом мотоцикле поджигал городские леса, с территории которых огонь переходил на лесной фонд. Его заметили местные жители и сделали фото»,— сообщили в ведомстве.

Всего за сутки в лесах Челябинской области было ликвидировано 20 пожаров на площади 250 гектаров на территории Аргаяшского, Верхнеуральского, Катав-Ивановского, Кунашакского, Кыштымского, Миасского, Пластовского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств. Огонь ликвидировали 390 человек и 111 единиц техники.

Напомним, с 24 апреля в Челябинской области действует особый противопожарный режим, который запрещает южноуральцам вход и въезд в леса, а также разведение костров и сжигание мусора на землях лесного фонда.