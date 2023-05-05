В Миассе разыскивают мотоциклиста, подозреваемого в поджоге травы

В городе прошла серия ландшафтных пожаров

Полиция Миасса проверяет информацию от очевидцев о мужчине, который может быть причастен к поджогу травы. По данным местных жителей, он передвигался на мотоцикле. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

На розыск предполагаемого поджигателя ориентированы наружные наряды, экипажи ГИБДД организовали проверку водителей мотоциклов.

«В настоящее время усилены патрули, содействие полицейским оказывают представители добровольных народных дружин и казачества. К данной работе также привлекаются неравнодушные жители города. Сотрудники полиции напоминают южноуральцам, что в регионе действует особый противопожарный режим. В период его действия запрещено разведение костров и выжигание сухой растительности», — сообщили в региональном полицейском главке.

Только за сутки на Южном Урале ликвидировали 17 лесных пожаров.

В Челябинской области с 12 апреля введен особый противопожарный режим. Разведение костров в лесах строго запрещено, нарушителям грозят крупные штрафы. Накануне губернатор Алексей Текслер обратился к южноуральцам с просьбой проявить бдительность и соблюдать меры противопожарной безопасности.

