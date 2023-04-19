В Миассе полиция разыскивает 17-летнего Диниса Миндубаева. Он ушел из дома в легкой одежде и босиком. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в ОМВД по городу.
«Рост 165 сантиметров, телосложение плотное, азиатский тип лица, глаза карие, волосы темны кудрявые», — говорится в ориентировке.
Был одет в футболку серого цвета с якорями, синие шорты с красными лампасами, черные носки. Левое колено обмотано бинтом.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят обратиться в дежурную часть по телефонам 8(3513)299-402, 299-403.