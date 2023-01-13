В Миассе разыскивают 15-летнюю Маритану Иванову. Школьница ушла из дома 11 января, сообщили в городской полиции.

«На вид 16—17 лет, рост 165, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, губы средние, брови дугообразные», — говорится в ориентировке.
В день исчезновения была одета в серую шапку, пуховик черного цвета и белые кроссовки.

Особые приметы: татуировка на левой руке в виде рисунка ангелочка с автоматом, на груди татуировка в виде узора, на правой руке татуировка в виде сетки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят обратиться в полицию по номеру 102 или в дежурную часть по номеру 8(3513)57-80-86.