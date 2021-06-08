В Миассе разгорелся крупный пожар в промзоне

На месте работают шесть автоцистерн

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Сегодня, 8 июня, в промышленной зоне в Элеваторном переулке в Миассе загорелось здание промышленной зоны. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Огонь вспыхнул около полудня. На место происшествия направлены шесть автоцистерн.

«Пострадавших, по предварительным данным, нет. Идет ликвидация возгорания», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

По разнящимся данным очевидцев и жителей Миасса, речь идет о складских помещениях мебельной фабрики. Другие утверждают, что горит упаковочный цех.

В региональном МЧС точную информацию о месте и причинах возгорания уточнят позднее.

UPD: в МЧС уточнили, что возгорание произошло в здании цеха по производству запчастей. Там загорелась кровля.