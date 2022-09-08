В Миассе работник завода перевел мошенникам более 2 млн рублей

Мужчина отдал мошенникам накопления и кредитные деньги

В Миассе работник завода ответил на звонок лжесотрудников банка, поверил, что с его карты кто-то пытается перевести деньги. Потерпевший снял все средства со своей карты и перевел на счета мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Мужчина снял почти миллион рублей, но мошенники оказались ненасытными и попросили заводчанина оформить кредит.

«Потерпевший под диктовку перевел кредитные деньги пятью платежами», — уточнили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Как ранее сообщал наш сайт, за восемь месяцев 2022 года в Челябинской области совершено 6300 преступлений, связанных с телефонными мошенничествами и кражами с банковских карт. Жулики похитили у южноуральцев более 800 млн рублей.

Раскрывать такие преступления сложно, и вернуть свои деньги смогли только 2,4% обманутых. Поэтому автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.