В Миассе пьяный водитель ВАЗ устроил ДТП на встречной полосе

В аварии пострадал пассажир

Рядом с домом № 56 на улице Пушкина в Миассе 41-летний водитель за рулем ВАЗ-2114, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chery. Об этом сообщили в городской полиции.

ДТП случилось накануне утром, 9 августа. За рулем Chery находился 64-летний мужчина.

«В результате столкновения пострадал 28-летний пассажир ВАЗ. Его госпитализировали», — рассказали в полиции.

Виновник аварии к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, стаж вождения — 18 лет.

Также накануне вечером в Миассе 27-летняя женщина за рулем Mazda не уступила дорогу 14-летнему мотоциклисту. В результате столкновения школьник получил травмы.