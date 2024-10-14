В Миассе пьяный водитель Opel устроил ДТП

Пострадали две женщины

На Тургоякском шоссе в Миассе 40-летний водитель Opel без прав и в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с ВАЗ-2112, за рулем которого находился 55-летний мужчина, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

От удара Opel разломило пополам, находящуюся на заднем сиденье 36-летнюю пассажирку отбросило на бетонный забор. В авто находилась еще одна пассажирка — 41-летняя женщина. Обеих пострадавших госпитализировали.

«Следствием ОМВД России по Миассу возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление авто в состоянии опьянения)», — рассказали в областной ГАИ.

Как ранее сообщал наш сайт, на северо-западе Челябинска пьяный водитель попытался скрыться от полицейских.