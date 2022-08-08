В Миассе пьяный мужчина угнал автомобиль и провалился на нем в яму

С места ДТП угонщик скрылся

В Миассе Челябинской области водитель автомобиля «Лада-Гранта» провалился в коммунальную яму и скрылся с места ЧП. Пассажир автомобиля задержан. Как рассказали журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, водитель и пассажир, его приятель, угнали авто.

Авария произошла вечером 6 августа на улице 8 Марта. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД задержали 26-летнего мужчину — пассажира «Лады», который, как оказалось, находился в розыске за имущественные преступления.

«За рулем был другой мужчина, он скрылся с места происшествия. Также полицейским удалось выяснить, что автомобиль „Лада-Гранта“, который попал в ДТП, был арендован в одной из компаний такси другим мужчиной, который проводил время со своими приятелями, которые решили угнать авто, когда арендатор отвлекся», — рассказали в ведомстве.

Сейчас водителя автомобиля разыскивают.

По предварительным данным, оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.