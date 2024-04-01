В Миассе пьяный бесправник сбил женщину и скрылся с места ДТП

Нарушителя оперативно задержали

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В ночь на понедельник, 1 апреля, на улице Тухачевского в Миассе 25-летний водитель Mercedes сбил 31-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, и скрылся с места ДТП, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя в течение 30 минут. Мужчина находился за рулем без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

«Пострадавшую госпитализировали. В отношении водителя составлены административные материалы», — прокомментировали в региональном полицейском главке.