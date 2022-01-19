В Миассе произошла авария на газопроводе

Без тепла остается микрорайон в северной части

В Миассе в среду вечером 19 января произошла авария на газопроводе. В Сети в северной части города прекращена подача газа на время устранения порыва. Об этом сообщает местное управление ГО и ЧС.

По данным городского управления гражданской обороны и чрезвычайной ситуации, из-за повреждения газопровода в северной части Миасса прекращена подача газа в жилые дома по адресам: улица Молодежная 1а, проспект Макеева 23,25,27,29,31а,33,35,37, улица Добролюбова 2,2а,4,6,8,10, улица Богдана Хмельницкого 66,68,70.

«Работы по устранению аварии ведутся, ситуация находится под контролем», — пояснили в управлении, но сроков запуска тепла не сообщили.