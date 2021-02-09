В Миассе произошел пожар на складе керамической посуды

На месте работали семь единиц техники и 24 человека

В Миассе пожарные тушили огонь на складе керамической посуды: огонь бушевал на площади 60 квадратных метров. В пресс-службе МЧС России по Челябинской области уточнили, что возгорание случилось вечером в понедельник, 8 февраля.

«Возгорание произошло на складе керамической посуды на Тургоякском шоссе. На место происшествия выезжало семь единиц спецтехники и 24 человека личного состава», — сообщил начальник пресс-службы МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов.



Огнеборцы оперативно ликвидировали открытое пламя, но зайти внутрь не смогли. Пришлось устанавливать специальное устройство для дымоудаления — дымосос. Через некоторое время, когда видимость улучшилась, пожарные провели разведку внутри строения, произвели проливку конструкций, чтобы предотвратить повторное загорание. В результате происшествия уничтожены стеллажи с керамической посудой, бумажная упаковка, повреждена отделка стен.

Причины возгорания устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.