В Миассе продавец брызнула из баллончика в лицо разбойнику

Мужчина угрожал сотруднице магазина расправой и требовал деньги

В Миассе Челябинской области задержали неоднократно судимого мужчину, который ворвался в магазин и начал требовать деньги от продавца. Возбуждено уголовное дело. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел ранним утром в одном из круглосуточных магазинов. По словам потерпевшей — женщины 1970 года рождения, к ней в павильон забежал неизвестный, начал угрожать физической расправой и требовать деньги из кассы. Но, по словам продавца, она не растерялась, достала газовый баллончик и брызнула в лицо грабителю. Последний незамедлительно скрылся.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД задержан ранее неоднократно судимый житель города Тулы, 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации („Разбой“). В соответствии с действующим законодательством ему грозит до десяти лет лишения свободы»,— уточнили в ведомстве.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.