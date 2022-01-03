В Миассе при столкновении с электроопорой погиб водитель иномарки

Сотрудники полиции работают на месте аварии

В Миассе при столкновении с электроопорой на Тургоякском шоссе погиб 47-летний водитель «Хундай IX35», сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинской области.

«Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Хундай IX35, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил наезд на электроопору»,— сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир «Хундай» — госпитализирована. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.