В Миассе Челябинской области столкнулись два автомобиля. В результате пострадали пять человек, включая 15-летнего подростка, сообщили сегодня, 4 октября, в пресс-службе отдела ГИБДД ОМВД России по городу Миассу.
Авария произошла в минувшую пятницу в 17:25 в районе электроопоры № 503 по Тургоякскому шоссе. 59-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», поворачивая налево, не уступил дорогу движущемуся прямо авто «Луидор», и машины столкнулись.
«В результате ДТП водитель автомобиля „Фольксваген“ и пассажиры автомобиля „Луидор“, 2002, 2006, 1978 и 1997 годов рождения, получили телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.
Напомним, в ночь на 3 октября в Челябинске насмерть разбился водитель кроссовера. 36-летний мужчина на изгибе дороги не справился с управлением, съехал в правый кювет и влетел в электроопору. В результате автомобиль перевернулся, а водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.