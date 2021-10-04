В Миассе при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек

В их числе — 15-летний подросток

В Миассе Челябинской области столкнулись два автомобиля. В результате пострадали пять человек, включая 15-летнего подростка, сообщили сегодня, 4 октября, в пресс-службе отдела ГИБДД ОМВД России по городу Миассу.

Авария произошла в минувшую пятницу в 17:25 в районе электроопоры № 503 по Тургоякскому шоссе. 59-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», поворачивая налево, не уступил дорогу движущемуся прямо авто «Луидор», и машины столкнулись.

«В результате ДТП водитель автомобиля „Фольксваген“ и пассажиры автомобиля „Луидор“, 2002, 2006, 1978 и 1997 годов рождения, получили телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 3 октября в Челябинске насмерть разбился водитель кроссовера. 36-летний мужчина на изгибе дороги не справился с управлением, съехал в правый кювет и влетел в электроопору. В результате автомобиль перевернулся, а водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.