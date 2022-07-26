В Миассе при столкновении четырех авто пострадала женщина

Водитель «Рено» спровоцировал аварию на перекрестке

Возле дома № 6 по проспекту Автозаводцев 50-летний водитель за рулем «Рено» на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со «Шкодой», сообщили сегодня, 26 июля, в полиции Миасса.

ДТП случилось накануне днем. 35-летний водитель «Шкоды» двигался по крайней правой полосе в нарушение ПДД. После удара «Рено» столкнулся с остановившейся на встречной полосе «Ладой». После этого отечественная легковушка наехала на стоящий сзади «Ленд Крузер».

«В ДТП пострадала 33-летняя пассажирка „Рено“. Ей было назначено амбулаторное лечение», — рассказали в городской полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, полицейские задержали 28-летнего водителя грузовика «Газон-Некст», который устроил ДТП с автобусом в Кунашакском районе 23 июля. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он отправлен под домашний арест.