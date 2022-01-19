В Миассе при столкновении авто пострадал 4‑летний ребенок

Медицинская помощь понадобилась и 34‑летней пассажирке

Рядом с домом № 37 по улице Зеленой в Миассе лоб в лоб столкнулись «Форд Фокус» и УАЗ. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в ОГИБДД ОМВД по городу.

Авария случилась накануне вечером. 38-летний водитель автомобиля «Форд» не выбрал безопасную скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с УАЗом, за рулем которого находился 33 летний мужчина.

«В результате столкновения пострадали пассажиры УАЗа — 34-летняя женщина и 4-летний ребенок. Им была оказана медицинская помощь», — сообщили в ОГИБДД по Миассу.