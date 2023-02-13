В Миассе пожарные четыре раза выезжали на тушение одной многоэтажки

Из здания эвакуировались 20 человек

За минувшие выходные пожарные четыре раза выезжали на тушение огня в девятиэтажное общежитие по улице Севастопольской. Об этом сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

Первое возгорание случилось в субботу вечером, 11 февраля. На место выдвинулись пять единиц техники. Огонь успел уничтожить кресло и повредить отделку потолка и стен.

В этот же вечер загорелась та же комната. В пламени сгорели диван и шкаф.

12 февраля пожар случился в соседней комнате. На месте работали четыре звена газодымозащитной службы. И в этот же вечер специалисты выезжали на пожар в комнате на четвертом этаже. Причину серии возгораний выясняют дознаватели.

«Специалисты настоятельно рекомендуют обзавестись пожарными извещателями — приборами, реагирующими даже на минимальное содержание дыма в воздухе. Установка не требует прокладки специальных линий и применения дополнительного оборудования», — напомнили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.