В Миассе полиция задержала мужчину, пытавшегося увести мальчика из магазина

О происшествии сообщила продавец

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В миасском магазине мужчина начал общаться с незнакомым ему мальчиком, обнимал его и вывел на улицу. Продавец не позволила ему увести ребенка и сообщила о происшествии в полицию, сообщили корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

Мальчика отправила в магазин за молоком мама. Продавец не растерялась, позвала на помощь и побежала за ребенком. Она завела перепуганного мальчика в магазин, а затем его передали маме.

«Полиция Миасса в кратчайшие сроки установила личность мужчины. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель. Он задержан», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчину доставили в следственный отдел.