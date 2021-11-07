В Миассе полицейские задержали пятерых мужчин с наркотиками

Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы

В Миассе полицейские задержали пятерых мужчин с наркотиками. У каждого было обнаружено около грамма запрещенного вещества. Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На трассе Миасс — Златоуст полицейские с разницей в день задержали двух местных жителей — 20-летнего и 37-летнего. У каждого было обнаружено и изъято около грамма синтетического наркотика. Еще одного миасца с запрещенным веществом массой почти 0,4 грамма задержали в лесном массиве машгородка.

«Инспекторами ГИБДД у пассажира автомобиля „Мазда“, 1991 года рождения, обнаружено более грамма наркотика. Еще одного местного жителя, 1997 года рождения, также задержали сотрудники Госавтоинспекции. У него изъяли более двух граммов синтетического наркотического средства»,— добавили в ведомстве.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Всем задержанным грозит наказание до трех лет лишения свободы.