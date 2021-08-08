В Миассе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в обороте наркотиков

Миасцу грозит до трех лет тюрьмы

В Миассе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Южноуральцу грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Патрулируя улицы, полицейские задержали у одного из домов по улице 2002 километр мужчину, 1990 года рождения. В рюкзаке у него правоохранители обнаружили сверток с синтетическим наркотиком массой около одного грамма.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до трех лет»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.