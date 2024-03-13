В Миассе полицейские после погони со стрельбой задержали пьяного автомобилиста-бесправника

Водительское удостоверение мужчина никогда не получал

В Миассе Челябинской области полицейские заметили автомобиль, двигающийся по обочине на низкой скорости. Они подали сигнал об остановке, но водитель авто сразу же набрал скорость и попытался уйти от правоохранителей. Задержать его удалось после пары выстрелов по колесам машины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в вечернее время на улице Советской. Услышав сигнал об остановке, водитель отечественной легковушки попытался скрыться от полицейских. Они отправились за ним. Уходя от погони, водитель все время выезжал на полосу встречного движения и нарушал другие правила. Чтобы остановить его, правоохранители решили применить оружие. Сначала они два раза выстрелили в воздух, но автомобилист продолжил движение. Тогда они выстрелили по колесам. В результате автомобиль съехал в кювет, и водителя задержали.

«За рулем легковушки находился ранее судимый 39-летний местный житель, у которого имелись внешние признаки алкогольного опьянения. Мужчину направили в медицинское учреждение, где подтвердилось, что он нетрезв. Кроме того, установлено, что правонарушитель никогда не получал водительского удостоверения», — рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины составили шесть административных протоколов, в том числе по статьям «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и другим. Машина помещена на спецстоянку.