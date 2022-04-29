В Миассе полицейские накрыли нелегальный спа‑салон

Задержаны организатор бизнеса и администраторы

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Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Челябинской области обнаружили в Миассе незаконный спа-салон, в котором работницы оказывали интимные услуги. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в региональном полицейском главке.

Полицейские задержали 10 человек, в том числе организатора бизнеса — 43-летнего челябинца. Предварительно установлено, что злоумышленники действовали в составе группы, вовлекая людей в противоправную деятельность через интернет. В числе «работниц» заведения оказались жительницы Миасса, Златоуста, Челябинска и других городов.

«Возбуждено уголовное дело по пункту „в“ части 2 статьи 240 УК РФ („Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией“). Участникам группировки грозит до шести лет лишения свободы», — рассказали в ГУ МВД по региону.