В Миассе полицейские ликвидировали нарколабораторию

Производственная мощность «предприятия» составляла около 3 кг готовых веществ в месяц

В Миассе сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился 28-летний водитель. У мужчины обнаружили 550 граммов мефедрона. Позже оказалось, что южноуралец организовал в специально оборудованном гаражном боксе нарколабораторию. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Производственная мощность лаборатории составляла до 3 килограммов наркотиков в месяц.

«В ходе обыска в гараже изъяты весы, посуда, различные приспособления, необходимые для синтеза запрещенных средств, и полимерные бутыли разного объема с жидкостями, которые направлены на экспертизу», — рассказали в региональном полицейском главке.

Также установлено, что мужчина не только производил вещества, но и организовал интернет-магазин и, по версии следствия, намеревался продавать наркотики бесконтактным способом.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей»).

Мужчина заключен под стражу.